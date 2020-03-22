В Москве из-за коронавируса закрываются фитнес-клубы, бассейны, аквапарки и другие объекты физкультуры и спорта. Такое решение принято для предупреждения дальнейшего распространения заболеваний, сообщает Роспотребнадзор. До этого о временном прекращении работы сообщили крупнейшие сети кинотеатров.