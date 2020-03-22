Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер от коронавируса в возрасте 76 лет

Об этом сообщает El País. Функционер попал в больницу 17 марта с подозрением на COVID-19. Отмечалось, что он находился в тяжелом состоянии. Позже диагноз подтвердился.

Санс управлял сливочными с 1995 по 2000 год. При испанце «Реал» выиграл седьмой и восьмой Кубки европейских чемпионов в 1998 и 2000 годах, прервав серию из 32 лет без побед в турнире, а также победил в чемпионате Испании. С 2006 по 2010-й он владел другим испанским клубом — «Малага».