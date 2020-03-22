Сирия с завтрашнего дня приостановит международное авиасообщение в рамках борьбы с коронавирусом

Об этом сообщил министр транспорта страны Али Хамуд в эфире радиостанции Sham FM. По его словам, авиационные органы стран, которых это коснется, были заранее проинформированы. Из Москвы последний рейс прибудет завтра. По данным сирийского Минздрава, в стране пока не выявлено ни одного случая заболевания инфекцией COVID-19. Однако власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Граждан призвали к домашней самоизоляции. Также в Сирии создаются карантинные центры для прибывающих из стран, где уже есть коронавирус. Ранее стало известно, что из-за пандемии в Сирии перенесли парламентские выборы с 13 апреля на 20 мая.
Самое обсуждаемое
Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно Читаю «посольство отделывается отговорками, что вопрос решается». Это не отговорки. Он действительно решается. Слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства. Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину…
Агентство ТАСС решило приостановить показ проекта «20 вопросов Владимиру Путину» Это связано с кардинальным изменением новостной повестки, которая идет вразрез с его главной идеей – «попыткой оценить вместе с президентом перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента»...
Как в США пройти тест на коронавирус: удручающая история двух американцев Несмотря на то что власти США обещали отменить для граждан любые расходы в связи с коронавирусом (потому что даже со страховкой за лечение всегда приходится доплачивать), Леонид заплатил за визит к врачу $25 по своей страховке…