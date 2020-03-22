Сирия с завтрашнего дня приостановит международное авиасообщение в рамках борьбы с коронавирусом

Об этом сообщил министр транспорта страны Али Хамуд в эфире радиостанции Sham FM. По его словам, авиационные органы стран, которых это коснется, были заранее проинформированы. Из Москвы последний рейс прибудет завтра. По данным сирийского Минздрава, в стране пока не выявлено ни одного случая заболевания инфекцией COVID-19. Однако власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Граждан призвали к домашней самоизоляции. Также в Сирии создаются карантинные центры для прибывающих из стран, где уже есть коронавирус. Ранее стало известно, что из-за пандемии в Сирии перенесли парламентские выборы с 13 апреля на 20 мая.