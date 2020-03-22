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01:05, 22 марта 2020

В Вашингтоне подтвердили письмо Трампа Ким Чен Ыну по поводу коронавируса

Президент США Дональд Трамп направил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в рамках усилий по вовлечению глав государств по всему миру в дело борьбы с пандемией коронавиурса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя вашингтонской администрации. Как передавало ранее агентство ЦТАК, Трамп предложил Ким Чен Ыну помощь в борьбе с новым заболеванием. В КНДР отметили, что Трамп был впечатлен усилиями Пхеньяна в борьбе с эпидемией. Слова американского президента были высоко оценены в Северной Корее. Официально в КНДР на данный момент не зафиксировано ни одного случая заражения.



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