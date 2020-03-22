Италия готова принимать российские военные самолеты с бригадами медиков и оборудованием для борьбы с коронавирусом

Италия готова с сегодняшнего дня принимать российские военные самолеты с бригадами медиков и оборудованием для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в Минобороны России по итогам телефонных переговоров глав военных ведомств двух стран. Ранее в российском министерстве заявили о готовности направить в Италию 8 мобильных бригад военных вирусологов и медиков, средства дезинфекции и медоборудование. В сообщении говорится, что министр обороны Италии выразил благодарность России за оперативную помощь. Ее предложил накануне президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте.

Италия больше всего из европейских стран пострадала от коронавируса. Общее количество заболевших 53,5 тысячи, число умерших приближается к 5 тысячам, 6 тысяч выздровели.

В России, по данным оперативного штаба, за сутки выявлено 53 случая коронавируса, всего их 306.