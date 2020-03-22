Стартует первый виртуальный этап Формулы-1, в котором все пилоты будут участвовать дистанционно

Решение провести гонку в необычном формате было принято из-за пандемии коронавируса, в качестве мер предосторожности реальные Гран-при были отменены или перенесены на неопределенный срок.

Поддержать фанатов Формулы-1 в такие непростые времена решили в Liberty media – владельцы гоночной серии. Они запускают официальный онлайн-чемпионат, в котором примут участие некоторые ныне действующие пилоты и приглашенные знаменитости. В первый состав вошел и российский пилот Формулы-2 Роберт Шварцман. Соревнования будут проходить на платформе компьютерной игры Formula-1 2019. Наблюдать за гонками можно будет на официальных площадках «Формулы-1» в интернете: YouTube, Twitch и Facebook. Виртуальные гонки пройдут вместо всех Гран-при, которые были отменены на сегодняшний день из-за пандемии коронавируса. Таким образом, сегодня гонки будут виртуально проводиться на трассе в Бахрейне. Начало заездов в 11 вечера по московскому времени. Как особо подчеркивают организаторы, участникам виртуальных гонок не будут начисляться очки, так как главная цель – развлекательная.

Сезон «Формулы-1» 2020 года так и не стартовал, первый Гран-при в Австралии отменили за день до начала гонки, проведение этапов в Бахрейне, Вьетнаме, Китае и Нидерландах отложены. Этапы в Монако и Испании отменили.

Предварительно сезон «Формулы-1» планируют начать этапом в Азербайджане, который запланирован на 7 июня.