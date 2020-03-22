В Москве сегодня, как ожидается, пройдут пикеты против полицейского произвола

В инициативной группе граждан, которые предложили выступить с протестами, возмущены действиями полиции. Неделю назад более 50 участников пикетов против политических репрессий были задержаны у здания ФСБ на Лубянке, известного правозащитника, 78-летнего Льва Пономарева в отделении полиции избили. А на днях полицейские в шлемах и бронежилетах разогнали протестующих против строительства Юго-Восточной хорды через ядерный могильник, были задержаны 60 человек. Одиночные пикеты не требуют согласования, поэтому заявителей у акции нет. Участники намерены стоять с плакатами у здания министерства внутренних дел, рядом с одним из выходов со станции метро «Октябрьская».

Требования прекратить произвол силовиков звучали ранее на акциях после жестких задержаний во время летних протестов .