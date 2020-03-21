Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.

Во всяком случае, так утверждает первый вице премьер Андрей Белоусов. Выступая в федеральном телеэфире, он сказал, что это была инициатива арабских партнеров. По словам Белоусова, даже у нефтяных компаний, которые объективно заинтересованы в рынках, не было намерений разрывать соглашение ОПЕК+.