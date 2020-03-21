Мировое первенство по хоккею в 2023 году состоится, как и планировалось, в России

Несмотря на отмену из-за коронавируса ЧМ по хоккею в Швейцарии в мае, мировое первенство в 2023 году состоится, как и планировалось, в России. Это пообещал глава Международной федерации хоккея Рене Фазель. В интервью РИА он сказал, что переносить турнир из России не будут. В 2021 году чемпионат пройдет в Белоруссии и Латвии, в 2022 году — в Финляндии.