Правительство Японии намерено решить, стоит ли в условиях пандемии коронавируса проводить ОИ в Токио

Правительство Японии намерено в ближайшее время решить, стоит ли в условиях пандемии коронавируса проводить ОИ в Токио. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, который подтвердил, что обсуждал проблему с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По словам Трампа, это будет решение Японии и он не намерен на него влиять.