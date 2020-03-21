США предлагает КНДР помощь в борьбе с коронавирусом

Как передает агентство Рёнхап, об этом говорится в личном послании Дональда Трампа Ким Чен Ыну. Каким был ответ северокорейского лидера, не уточняется. Власти КНДР утверждают, что коронавируса в стране нет. Наблюдатели в этом сомневаются, учитывая закрытость Северной Кореи.