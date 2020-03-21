В Москве с сегодняшнего дня закрывают фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Им предписано прекратить допуск посетителей из-за распространения коронавируса. Те же ограничения Роспотребнадзор наложил на другие спортивные объекты, куда приходит много людей. На сегодняшний день в России коронавирусная инфекция подтверждена у 306 человек. В Москве, по официальной информации, заразились 137 человек.