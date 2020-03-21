По факту крушения частного вертолета в Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело

Воздушное судно разбилось вблизи мыса Константиновский. По данным Росавиации, на борту находились пилот, который погиб и пассажирка, которая пострадала и госпитализирована. Обстоятельства крушения пока не выяснены. Известно только, что погодные условия в районе крушения были в норме.
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