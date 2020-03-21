Все 8 авиарейсов о «минировании которых сегодня сообщили неизвестные, совершили посадку в аэропортах прилета

Последним в Шереметьеве сел борт Иркутск – Москва. Самолет будет досмотрен соответствующими специалистами. Проверка остальных семи самолетов показала, что сообщения о заложенных взрывных устройствах были ложными. Ни один из самолетов не стал менять маршрут. Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта и коснулись более полусотни рейсов. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.