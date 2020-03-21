Мишустин пообещал, что правительство и ЦБ разработают меры для помощи среднему и малому бизнесу в условиях пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что правительство совместно ЦБ разработает меры для помощи среднему и малому бизнесу в условиях пандемии.

Самым оптимальным шагом для властей было бы раздать всем гражданам по десять тысяч рублей, — сказал «Эху» профессор университета Чикаго Константин Сонин.

Сонин добавил, что нынешний бюджет может позволить государству сделать это сейчас и повторить этот приём осенью.

Правительство ввело ряд мер для поддержки различных экономических отраслей. В частности, они дали чиновникам право быстро принимать решение по тендерам, — сказал министр финансов Антон Силуанов.

При этом министр финансов добавил, что пока бюджет на два месяца выполняется по плану.