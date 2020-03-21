Группа французских медиков подала в суд на премьера Эдуара Филиппа и экс-министра здравоохранения Аньес Бюзен

Врачи обвиняют их в «правительственной лжи» и утаивании информации о ситуации с распространением коронавируса на территории Франции. Как пишет «Фигаро», жалоба была подана 19 марта и, если будет удовлетворена, Филипп и Бюзен могут семь в тюрьму на два года