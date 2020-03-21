Вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен сдадут тесты на коронавирус

Решение было принято после того, как заразился один из сотрудников второго человека в США. Сам Пенс утверждает, что что ни он, ни президент Трамп в прямой контакт с этим сотрудником не вступали. Президент прошёл тест на коронавирус ранее в марте Проверка показала, что Трамп здоров.