Россия окажет Италии помощь в преодолении последствий падемии коронавируса

Это Владимир Путин пообещал премьер-министру Италии Джузеппе Конте. В частности, в республику будут направлены бригады российских специалистов, медоборудование, средства защиты и мобильные комплексы на базе «Камаза» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территорий. Коронавирус поразил Италию в наибольшей степени среди всех европейских стран. Жертвами эпидемии в стране стали почти 5 тыс. человек.