Пожарные ликвидировали открытое горение на складе алюминиевого завода в Дмитровском районе Подмосковья

Как рассказал первый замглавы МЧС Александр Чуприян, тушение осложняли взрывавшиеся внутри склада баллоны и бочки с маслом. Кроме того в подвале хранилось 48 тонн нефтепродуктов — там было наиболее интенсивное горение. Площадь пожара, который тушат с половины девятого утра, составила 33 тыс. кв. метров. По одной из версий, причиной пожара мог стать поджог. Прокуратура начала проверку.