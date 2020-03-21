Разгонный блок «Фрегат-М» с 34 спутниками OneWeb отделился от третьей ступени ракеты «Союз»

Носитель полчаса назад стартовал с Байконура. Теперь разгонный блок в течение трех с половиной часов будет выводить аппараты на орбиту. Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. В общей сложности на околоземной орбите будет развернута группировка из 600 спутников которые обеспечат 24 часовое покрытие Земли связью.