Крупнейшая киносеть — объединенная «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» — приостановила работу 22 из 77 кинотеатров. Как пишут «Ведомости», из-за коронавируса закрыты кинотеатры в Санкт-Петербурге, Калининграде, Воронеже, Набережных Челнах, а также кинозалы ТЦ «Мега Химки», «Мега Белая Дача» и «Мега Теплый Стан». «Премьер-зал» временно закрыл 125 кинотеатров из 494, «Киномакс» о приостановке работы залов пока не сообщал.