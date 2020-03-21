Крупнейший чартерный перевозчик Azur air с 22 марта на месяц прекратит полеты из России в другие страны

При этом, как сообщается в ФБ перевозчика, компания продолжит выполнять рейсы для возвращения россиян на родину из-за рубежа. До последнего момента Azur air продолжала летать в Таиланд, на Кубу и в Мексику. Рейсов между городами России у компании нет.
Самое обсуждаемое
Агентство ТАСС решило приостановить показ проекта «20 вопросов Владимиру Путину» Это связано с кардинальным изменением новостной повестки, которая идет вразрез с его главной идеей – «попыткой оценить вместе с президентом перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента»...
Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно Читаю «посольство отделывается отговорками, что вопрос решается». Это не отговорки. Он действительно решается. Слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства. Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину…
Сергею Лаврову — 70! Мы ужинали с ним месяц назад в Мюнхене… Когда он встает из-за стола, чтобы покурить, бросается в глаза его тренированное упругое, без живота, тело. Меня накрывает легкая зависть. Клянусь – завтра же… нет, сегодня сразу после ужина, 50 прессов… нет, сегодня невозможно… но завтра утром… ранним утром, разумеется… и обязательно – 50 прессов!..
Как в США пройти тест на коронавирус: удручающая история двух американцев Несмотря на то что власти США обещали отменить для граждан любые расходы в связи с коронавирусом (потому что даже со страховкой за лечение всегда приходится доплачивать), Леонид заплатил за визит к врачу $25 по своей страховке…