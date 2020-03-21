Крупнейший чартерный перевозчик Azur air с 22 марта на месяц прекратит полеты из России в другие страны

При этом, как сообщается в ФБ перевозчика, компания продолжит выполнять рейсы для возвращения россиян на родину из-за рубежа. До последнего момента Azur air продолжала летать в Таиланд, на Кубу и в Мексику. Рейсов между городами России у компании нет.