Граждан России которые из-за коронавируса застряли в шести странах, вывезут на родину

Как передает РИА со ссылкой на Росавиацию, с сегодняшнего дня и до 23 марта запланированы по два рейса из Будапешта, Кишинева, Лиссабона, кипрской Ларнаки и по одному — из Каира и испанского острова Тенерифе. Ранее российские компании доставили домой около 4 тыс. человек из Болгарии, Венгрии, Индонезии, Испании, Кипра, Португалии, Сербии, Франции и Черногории.