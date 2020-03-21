Российско-белорусские договоренности в нефтяной сфере учитывают взаимные интересы обеих стран

Как говорится на сайте российского правительства, они позволят обеспечить поставку российской нефти на НПЗ Белоруссии в полном объеме и на согласованных условиях. Суть достигнутых соглашений, который сегодня по телефону обсудили премьеры России и Белоруссии", не раскрывается.