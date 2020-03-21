Компания «S7» эвакуировала из Черногории еще 179 российских туристов

Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Подгорице. Таким образом, с 18 по 21 марта в Россию вернулись более 1300 человек. Всего в Черногории в связи с закрытием границ из-за коронавируса застряли около 1,8 тыс. российских туристов.