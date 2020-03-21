Бывший губернатор Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом в Швейцарии

По сведениям портал «Псковская лента новостей», Кузнецов уже неделю находится на изоляции в Москве с высокой температурой. Анализ на коронавирус у его родственников показал отрицательный результат. Псковскую область Михаил Кузнецов возглавлял с 2004 по 2009 год.