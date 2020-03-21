Число выявленных случаев коронавируса в Москве достигло 137

Как отмечает оперативный штаб, среди заболевших один ребенок. Его родители ранее были госпитализированы в стационары. Установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие, и водители, забиравшие пациентов из аэропорта. Число зараженных по всей России достигло 306-ти.