В штате Нью-Йорк за сутки зафиксировали более 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Как сообщил губернатор Эндрю Куомо, общее число заболевших превысило в штате 10 000. По его словам, в Нью

Йорке больше случаев заражения коронавирусом, чем в любом другом американском штате. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более ли 19 600 случаев заражения, умерли не менее 260 человек.