В результате крушения вертолета в Ненецком автоновном округе погиб пилот

Как сообщили Интерфаксу в Росавиацции, частный вертолет Bell 206 летел из Нарьян-Мара на мыс Константиновский и в установленное время не вышел на связь. В ходе поисково-спасательная операции обнаружено место падения вертолёта и два человека. Это командир воздушного судна, который погиб, и выжившая пассажирка. В настоящее время ее доставляют в Нарьян-Мар. По данным МЧС она серьезно пострадала.