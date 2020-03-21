Робота Федора посчитали бесполезными для МКС

В присутствии космонавтов способности подобных ему андроидов оказались невостребованы.

После возвращения Федора с МКС , куда он смог пристыковаться только со второго раза, Роскосмос заявил, что данный робот больще никуда не полетит. Как сообщили ТАСС в компании-разработчике Андроидная техника, данная модификация человекоподобного робота больше бы пригодилась на окололунной станции, чем на орбитальной, где он, по сути, дублирует космонавтов.

Напомним, что у Федора во время пребывания на МКС возникали проблемы с пуском. А однажды он включился только после угроз одного из космонавтов.

Позднее стало известно, что на смену Федору на его же платформе создадут робота Артема. Он, как утверждали в Роскосмосе, должен стать пилотом космического корабля Орел. Первый полет которого запланирован на 2023 год.