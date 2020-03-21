Около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если сложные экономические процессы затянутся

Более 8,5 млн человек рискуют потерять работу. Как передает РБК, это следует из доклада Торгово-промышленной палаты. Ее опрос в регионах показал, что каждое третье предприятие малого бизнеса опасается, что при снижении спроса сможет продержаться еще один квартал. Половина их владельцев понимают, что вновь открыть свой бизнес в ближайшее время уже не сможет. Правительство уже планирует признавать пандемию кронавируса форс-мажором при госзакупках.