Главному инфекционисту Ставрополья Ирине Санниковой грозит уголовная ответственность

В марте она побывала в Испании, но скрыла этот факт, и вышла на работу. Спустя неделю после возвращения у женщины нашли коронавирус и госпитализировали. Как выяснили местные СМИ, Санникова успела прочитать несколько лекций в медуниверситете и побывать на нескольких совещаниях. Уже выявлены 13 учащихся и 11 сотрудников ВУЗа, с которыми контактировала специалист. Они отправлены на карантин. Глава края Владимир Владимиров в своем Instagram назвал инфекциониста «безответственной» и пообещал спросить с нее после выздоровления.

Между тем, Интерфакс сообщает, что в регионе уже возбудили первые дела за нарушение режима самоизоляции. Административные или уголовные, не уточняется.