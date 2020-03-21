Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал россиян не приезжать в Северную столицу

По словам градоначальника, делать в городе сейчас нечего.

Губернатор Александр Беглов собрал в Смольном специальное совещание: на нём он выступил со словами о том, что город сейчас не ждёт туристов. «Это может быть опасно и для нашего города, и для них. Не рекомендуем приезжать», – цитирует Беглова агентство «Интерфакс». При этом губернатор подчеркнул, что закрывать город на карантин власти пока что не планируют, метро и рестораны также продолжат работу. Другая судьба ждёт фитнес-центры: они, по словам вице-губернатора Евгения Елина, должны в ближайшее время закрыться. Под запрет может попасть и общепит, но только тот, который находится в торговых центрах. Впрочем, в Смольном подчеркивают, что меры могут ужесточить в зависимости от ситуации с распространением вируса. По последней информации, в Петербурге за сутки выявили два новых случая заболевания коронавирусом.

Сейчас всех, кто приезжает из-за границы, переводят на обязательный двухнедельный карантин. По словам Беглова, за соблюдением этого режима следят сотрудники полиции: они совершают регулярные обходы по адресам, полученным от пограничной службы. В то же время за карантинщиками следят и с помощью десятков тысяч камер, установленных в городе. В особую базу вносятся фотографии прибывших из-за рубежа и номера их автомобилей. Нарушение режима карантина, напоминают городские власти, может привести к уголовной ответственности.

Александр Беглов заявил журналистам, что в Смольном разработали некий план по сдерживанию инфекции. Впрочем, рассказывать о его содержании губернатор не стал.