В Москве больницы начали переоборудовать для приема пациентов с коронавирусом

Два стационара уже готовы.

Всех заболевших коронавирусом пока везут в один и тот же медицинский центр в Коммунарке. Его главный врач Денис Проценко дал немало интервью и регулярно рассказывает о ситуации в своем «Фейсбуке». По его словам, готовиться надо к худшему и правильными будут изоляция жителей и закрытие Москвы.

В Китае врачи работали в памперсах по 11 часов, в Италии уже столкнулись с тем, что больницы переполнены. В Москве в дополнение к действующим инфекционным больницам и медицинскому комплексу в Коммунарке будет подготовлено для приема пациентов с коронавирусом около десяти корпусов других медицинских учреждений, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. По ее словам, на данный момент переоборудованы челюстно-лицевой госпиталь и госпиталь в НИИ Склифосовского.

Это необходимая мера, но есть риски заражения медиков, сказала «Эху» глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

Специально для больных коронавирусом в Новой Москве возводят инфекционный корпус. На стройке поставили мотивационные плакаты в духе советского времени, один из них с Сергеем Собяниным.

В России было выявлено около 300 заболевших коронавирусом. Одна пациентка с инфекцией скончалась в Москве, причиной стал оторвавшийся тромб.