Белоусов: Стоимость нефти установится в диапазоне $35–40 за баррель

Таков прогноз первого вице-премьера Андрея Белоусова. При этом министр энергетики Александр Новак считает, что во второй половине 2020 года стоимость барреля Brent может вырасти до $40–45. Между тем, глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, нефть может вернуться к концу года и к уровню 60 долларов за баррель. Условием он назвал уход сланцевой нефти с рынка. По мнению Сечина, нефтяной рынок переживает кризис из-за распространения коронавируса, а также политических и санкционных факторов.

В свою очередь, президент компании «Лукойл» Леонид Федун обвинил руководство России в том, что оно не просчитало последствия выхода из сделки ОПЕ+. В интервью РБК Федун сказал, что это негативно скажется для нашей страны.

Ну а глава правительства Михаил Мишустин уверен, что экономика России справится с нынешним кризисом.

Спрос на нефть падает с начала 2020 года из-за распространения коронавируса. Ситуацию усугубил срыв сделки ОПЕК+