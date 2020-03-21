Северная Македония стала 30-й страной-участницей НАТО

Как передает Associated Press, президент страны Стево Пендаровски подписал финальный документ о вступлении в альянс. Ранее планировалось, что о завершении процедуры приема страны в НАТО будет объявлено на апрельском заседании блока, но из-за распространения коронавируса процедуру решили ускорить.