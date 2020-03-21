Около двух тысяч россиян застряли в Египте из-за закрытия границ в связи с коронавирусом

Об этом ТАСС сообщила в субботу временная поверенная в делах России в Каире Светлана Зубова. По ее словам, в Шарм-эш-Шейхе остаются порядка тысячи человек, в Хургаде — приблизительно 860 туристов, еще сто человек — в Каире". По ее словам, большинство россиян прилетели в страну через Турцию, несколько сотен – через Казахстан.