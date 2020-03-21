Число анонимных сообщений о об угрозах взрывов на самолетах увеличилось сегодня до 8

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в последний час стало известно о «минировании» еще пяти самолетов: Сургут — Москва, Хабаровск — Москва, Москва — Волгоград, Москва – Тюмень и Москва – Самара. Ранее поступило сообщение о бомбах на рейсах Москва — Пермь, Иркутск -Москва, Москва — Санкт-Петербург. При этом самолеты Москва — Пермь, Москва — Санкт-Петербург, Хабаровск — Москва, Сургут — Москва и Москва — Тюмень благополучно приземлились в пунктах назначения.

Проверка показала, что никаких взрывных устройств на борту не было. Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта.