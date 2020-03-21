Несмотря на отсутствие спортивных соревнований в России из-за эпидемии коронавируса, российское антидопинговое агентство сохранит необходимое количество допинг-проб во внесоревновательный период.

Как отметил глава РУСАДА Юрий Ганус, в условиях закрытых границ допинг тестами в стране будут заниматься только российские специалисты. Которые обеспечены всеми необходимыми средствами защиты, включая маски, защитные очки и перчатки.

В случае, если из-за пандемии короновируса атлет физически не сможет принять участие в допинг-тестировании, спортивные федерации должны письменно доказать необходимость карантина для каждого спортсмена. Что бы это не стало защитным инструментом для того, чтобы воспрепятствовать взятию проб.

Кроме того, Юрий Ганус добавил, что в связи с коронавирусом спортсменам нужно с особым вниманием фиксировать все данные в система АДАМС.

При этом Юрий Ганус особо отметил, что никакого сокращения количества взятых допинг проб из-за короновируса не ожидается