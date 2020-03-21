Власти Москвы установили на стройке инфекционного центра для заболевших коронавирусом мотивационные плакаты

Плаката четыре. На первом – Сергей Собянин с надписью «Строители, счет идет на минуты!». Рядом – изображение бульдозера, такого, который на полигонах давит санкционную еду, только вместо еды нарисован зеленый коронавирус. Надпись гласит «Закопаем вирус вместе с короной». «Устали опустил руки? Уступи место настоящим бойцам!» — это на соседнем плакате, с которого смотрит суровый строитель с кувалдой на плече. И на последнем – врач-мужчина, бабушка, молодая женщина и ребенок, все в масках. На нем написано: «Строитель! Нам нужен этот центр!». Фото плакатов размещены на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Инфекционный центр возводится в Новой Москве в ускоренном режиме в связи с эпидемией коронавируса.

Последние официальные данные обновлялись только вчера вечером. Тогда было известно о 253 заболевших в России, из них больше половины в Москве.