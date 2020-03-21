Международный детский центр «Артек» отменил четвертую смену

Она должна была состояться со 2 по 23 апреля. Как сообщается на сайте «Артека», это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и мире. Родителям обещают вернуть деньги за путевки и железнодорожные и авиа билеты. По данным Минпросвещения, отменены ближайшие смены еще в двух детских лагерях — «Океан» во Владивостоке и «Смена» в Краснодарском крае.