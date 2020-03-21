Власти Киева с понедельника вводят спецпропуска для пользования общественным транспортом

Это одна из мер по сдерживанию распространения коронавируса. Как рассказал мэр украинской столицы ВиталийКличко, пропуска будут выдаваться сотрудникам организаций, обеспечивающих критически важные сферы жизни города. Кличко призвал киевлян оставаться дома, не устраивать шашлыки в парках, не гулять компаниями по улицам и не водить детей на детские площадки.
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Агентство ТАСС решило приостановить показ проекта «20 вопросов Владимиру Путину» Это связано с кардинальным изменением новостной повестки, которая идет вразрез с его главной идеей – «попыткой оценить вместе с президентом перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента»...
Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно Читаю «посольство отделывается отговорками, что вопрос решается». Это не отговорки. Он действительно решается. Слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства. Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину…
Сергею Лаврову — 70! Мы ужинали с ним месяц назад в Мюнхене… Когда он встает из-за стола, чтобы покурить, бросается в глаза его тренированное упругое, без живота, тело. Меня накрывает легкая зависть. Клянусь – завтра же… нет, сегодня сразу после ужина, 50 прессов… нет, сегодня невозможно… но завтра утром… ранним утром, разумеется… и обязательно – 50 прессов!..