Власти Киева с понедельника вводят спецпропуска для пользования общественным транспортом

Это одна из мер по сдерживанию распространения коронавируса. Как рассказал мэр украинской столицы ВиталийКличко, пропуска будут выдаваться сотрудникам организаций, обеспечивающих критически важные сферы жизни города. Кличко призвал киевлян оставаться дома, не устраивать шашлыки в парках, не гулять компаниями по улицам и не водить детей на детские площадки.