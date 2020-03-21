При увеличении числа зараженных коронавирусом в Москве, пациентов будут госпитализировать в столичные больницы

Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, 10 корпусов различных клиник уже находятся в стадии перепрофилирования и при необходимости уже на следующей неделе смогут принять пациентов больных коронавирусной инфекцией. По словам Раковой, уже начали работу «два дополнительных стационара: на базе челюстно-лицевого госпиталя и НИИ скорой помощи им. Склифосовского.