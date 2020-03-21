Возле главного здания МГУ задержали несколько участников одиночных пикетов в поддержку аспиранта Азата Мифтахова

Одним из задержанных оказался преподаватель мехмата, член профсоюза Университетская солидарность Михаил Лобанов. Он стоял с плакатом «Мой коллега 14 месяцев сидит в СИЗО за разбитое окно. Отпускайте». По сведениям «ОВД-Инфо», полицейские также задержали двух студентов, стоящих в очереди на пикет. Издание уточняет, что активисты «нецензурно ругались с представителем движения «НОД». Мифтахов уже год содержится под стражей по делу о нападении на приемную ЕР в Ховрине.