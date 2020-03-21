Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту двух самолетов внутрироссийских рейсов

Как передает ТАСС, речь идет о самолетах Москва — Санкт-Петербург, который уже благополучно приземлился и Иркутск – Москва, который продолжает полет. Сообщения об угрозах взрыва на борту российских воздушных судов начали поступать с 3 марта. Всего таких сообщений было около полусотни. Ни одно из них не подтвердилось.