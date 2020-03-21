ВФЛА попросит у государства деньги на выплату штрафа, наложенного Всемирной легкоатлетической ассоциацией

Всероссийская федерация легкой атлетики попросит у государства деньги на выплату штрафа, наложенного Всемирной легкоатлетической ассоциацией. Соответствующее денежное наказание было назначено из-за ситуации с допинговым скандалом. Сумма штрафа – 10 миллионов долларов, половина – условно. В эфире телеканала «МАТЧ ТВ» глава российской организации Евгений Юрченко сказал, что в поисках денег будет обращаться не только к попечителям, которые работают с ВФЛА, но и к правительству.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в 2015 году.