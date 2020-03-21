Власти Подмосковья держат на контроле крупный пожар в Дмитрове

В ходе ЧП никто не пострадал – написал в инстаграме губернатор Андрей Воробьев. Этим утром на севере Московской области загорелось здание заводского склада алюминиевых изделий. Из-за огня обрушилась кровля здания.

Размер пожара поражает – сказал «Эху» очевидец Роман Писарев.

Поджог рассматривается как одна из версий пожара на складе. Причины будут устанавливаться после того, как огонь потушат. По словам источника ТАСС, людей внутри не было, пожарных вызвали очень поздно. К моменту их приезда пламя охватило уже половину здания.

