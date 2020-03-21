Полиция и 40 тысяч видеокамер задействованы в Санкт-Петербурге для контроля самоизолированных из-за коронавируса. По словам губернатора Александра Беглова власти могут отследить не только тех, кто выходит на улицу, но и граждан, передвигающихся за рулем. Участковым дана команда контролировать тех, кому было предписано не выходить на улицу и не распространять инфекцию.

По последним данным, в городе выявлено 14 случаев заражения. Двое выписаны, остальные находятся в инфекционных боксах. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.