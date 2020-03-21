Российские ритейлеры не обращались к белорусской стороне с просьбой обеспечить их продуктами питания

Поскольку на данный момент не испытывают дефицита.

В ассоциации розничной торговли, объединяющей крупнейших в России ритейлеров, включая Х5, Ретейл групп, , Магнит, Ленту и Ашан заявили, что не обращались за помощью к белорусской стороне. Существующие запасы продовольствия на складах, в распределительных центрах и магазинах позволяют удовлетворить спрос покупателей на продукты питания в любом объеме — заявили в АКОРТ.

Все закупки по ранее заключенным внешнеторговым контрактам, включая поставки из Белоруссии, осуществляются в обычном плановом режиме. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что российские торговые сети обратились за помощью, чтобы не допустить дефицит.

Ранее из-за коронавирусной инфекции Россия в одностороннем порядке закрыла границу с Белоруссией