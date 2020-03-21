Полиция помешала проведению серии одиночных пикетов в поддержку математика Азата Мифтахова

Сразу после начала акции сотрудники МВД задержали одного из ее участников, преподавателя МГУ Михаила Лобанова.

Пикетная очередь у главного здания МГУ была приурочена ко дню рождения аспиранта университета Азата Мифтахова, которого судят по делу о нападении на офис «Единой России». Первым плакат с требованием освободить математика из СИЗО развернул преподаватель мехмата МГУ Михаил Лобанов. Почти сразу он был задержан сотрудниками полиции. После этого другие участники акции стали расходиться, чтобы не допустить массовых задержаний, рассказал «Эху» один из организаторов пикетной очереди Дмитрий Иванов.

«После того как первый участник пикета преподаватель МГУ Михаил Лобанов встал с плакатом, к нему подошли сотрудники полиции и задержали его. Поскольку у нас не было цели участвовать в показательном винтилове и хотелось, прежде всего, поздравить Азата с днем рождения, сделать позитивную, мирную акцию, участники приняли решение в дальнейшем в пикеты не вставать», — сказал он.

По словам Д.Иванова, в акции приняли участие около 20 человек.

Несмотря на это, рядом с местом проведения акции полицейские задержали еще двух человек, которые якобы нецензурно ругались с представителем прокремлевского движения «НОД». Об этом сообщает портал «ОВД-Инфо». Самого Лобанова доставили в отдел полиции при МГУ, к нему едет адвокат.

Азата Мифтахова обвиняют в хулиганстве, уже второй свой день рождения он отмечает в СИЗО.